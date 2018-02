Peagi läheb Eesti vabariigi presidendiga kätlema ka muusik Karl-Erik Taukar oma kauni elukaaslase Kerli Kivilaanega. Kerli kannab vastuvõtul Iris Janvieri moemaja kleiti, Karl-Erik aga Baltika ülikonda.

Kas Karl-Erik on mõelnud, miks just tema vastuvõtule kutsutute seas on? "Eks ma nuputasin, et huvitav, kas tõesti on minu teened levimuusikuna ka presidendi kantselei ja auväärt presidendini jõudnud. Päris välja ma seda ei mõelnud. Selle üle tuleb olla tänulik, võtta seda suure tunnustusena ja mitte oma pead vaevata," ütleb ta.

Vaata videost, mida on Eesti Karl-Erikule andnud ning mida arvavad Karl ja Kerli Eesti ilmast.