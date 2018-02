Eesti 100. sünnipäeva vastuvõttu väisab teiste seas ka president Kersti Kaljulaidi tütar Silja Märdla, kes pani peole selga ema rahvarõivad. Naise sõnul käivadki rahvarõivad peres põlvest-põlve.

Märdla sõnul on ema talle palju õpetanud, kuid tema õpetused käivad salaja kaasas ning sageli ei pane neid õpetusi tähelegi.

"Võib-olla kõige rohkem selline kes-teeb-see-jõuab-mentaliteet on see, mis mulle külge on jäänud," ütles Märdla.