Samal ajal kui 99 võistlejat juba kahel silmapiiri taha kaduval suusal ootasid, polnud legendaarset talisuplejat Malle Elvetit veel näha. Murelik päevajuht tõdes ruuporisse, et raudsel leedil on parasjagu käsil make up. Probleemid aga jätkusid. Võistluspinge ja sähvivad fotoaparaadid tegid kogenud kala jalad nõrgaks ning esimesena finišisse jõudma pidanud Elvet kukkus esimesel sammul nõnda õnnetult, et ta sai taas võistlusvormi alles ujumisteatevõistluse ajaks.