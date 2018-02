Ernest Hemingway on kusagil öelnud – igas maailmasadamas on vähemalt üks eestlane. Londonis paiknevad eestlaseid on aga märksa rohkem, mistap otsustati kodumaa suurt juubelit ühise peoga tähistada.

Nii kogunes 24. veebruari õhtul Londonis Westminster Cathedrali saalitäis pidulisi, kes kõik Eesti 100. sünnipäevast osa tahtsid saada.

Videolt võib näha rahvatantsu töötuba, mida juhendas Marje Remmet - kohaliku rahvatantsurühma juht ja hing.

Lisaks sai kohapealt osta Eesti kohukesi, purgisuppe, suitsuvorsti jm toidukaupa.