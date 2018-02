Mõni aeg tagasi sahistati, et folkmuusikud Sandra ja Jalmar Vabarna ootavad last, kuid paar ise keeldus igasugustest kommentaaridest. Presidendi vastuvõtul liikudes ei jäta see aga enam mingit kahtlust!

Jaanuaris uuris Õhtuleht muusikaauhindade jagamisel Sandralt, kas vastab tõele, et tema ja Jalmari perre on peagi järelkasvu oodata. Et Sandra otsustas aga detsembris, et teeb selleks aastaks pausi sotsiaalmeediast ja annab intervjuusid vaid seoses bändiga, keeldus ta oma võimalikku lapseootust kommenteerimast.

Trad.Attack! esineb täna presidendi vastuvõtul ja tundub, et nüüd on Sandra ja Jalmar otsustanud, et aitab varjamisest. Sandra paisunud piht ei jäta enam mingit kahtlust, varsti saab Vabarnate suguvõsa täiendust!

Sandra ja Jalmar on paar juba aastaid, 2016. aastal sõudsid nad ka abieluranda.