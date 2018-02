Presidendi vastuvõtt läheb peagi käima ning üle tuhande ERM-i saabunud külalise saab vastuvõtul mekkida ka erinevaid suupisteid. Käisime isegi proovimas, mida külalistele antakse ja püüdsime ära arvata, millest ampsud koosnevad.

Et asja põnevamaks teha, ei heitnud ma enne suupistete proovimist pilku menüüle, vaid üritasin koostisosi tuvastada välimuse, lõhna ja maitse järgi.

Esimese suupiste puhul tundsin ma visuaalselt ära vaid kukeseene. Pakkusin, et põhjaks võiks olla soolaküpsis ja tunda oli ka sibulat. "See on inspireeritud sibulapirukast - näkileib, kukeseenepasteet, röstitud sibul ja marineeritud kukeseen," teatas Kerti Vissel, Võrumaalt pärit kokk.