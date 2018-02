Tänase Eesti vabariik 100 suursündmuse puhul tõmbasid ka lõunanaabrid täna hommikul Lätlased sini-must-valge Riia lossi torni lehvima.

Läti kohalik meediakanal tegi sündmusest ka Facebooki live-video. Tornis käis kohapeal ka ansambli Ewert and The Two Dragons solist Ewert Sundja, kes lipu kõrval Eesti hümni laulis ning Läti kuulsaima rokkbändi Brainstorm solist Renārs Kaupers, kes Sundjale Eesti sünnipäeva puhul õnnesoove edasi andis.

Sundja rääkis telekanalile, et tal on väga uhke tunne Riias olla. „Täna on imeilus hommik ja ma arvan, et see hea algus Eesti järgmisele sajandile," lausus ta.