Helsingi kesklinna skulptuure soojendavad nädalavahetusel sinimustvalged sallid.



Eesti Vabariigi 100. aastapäeval on Eesti värvidega kaunistatud ka Helsingi. Mitukümmend estofiili on sel talvel kudunud sooje sinimustvalgeid salle, mis pandi 24. veebruari varahommikul kaela Helsingi olulisematele skulptuuridele.



Sallid soojendavad Soome presidente, kirjanikke ja sportlasi. Sinimustvalge salli saavad ka Helsingi raudteejaama kivimehed, Havis Amanda, Kolm seppa ja rahvusmuuseumi karu.



Käsitsi kootud soojad sallid on Soome estofiilide sünnipäevakingitus Eestile. Kõrgetele ausammastele seotakse sallid kaela tõstuki abil. Selle andis tasuta kasutada Janneniska Oy. Sallide kudumist ja sidumist koordineeris Soome-Eesti kultuurisuhteid edendav Tuglase Selts.