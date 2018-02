Eesti hobusekasvatajate kingitus Eesti 100. sünnipäevaks on 100 rakendis hobust. Ettevõtmise idee autor ja eestvedaja on hobusekasvataja ning treener Maie Kukk, kelle enda tallis on kasvamas 25 hobust.

Hobusekasvatajad rakendasid aktsiooni käigus oma lemmiku saani ette, tegid pildi ja laadisid üles FB leheküljele „Tori võistlused“. Peamiselt on rakendisse pandud tori hobused, ent leidub ka palju eesti hobuseid ja ponisid.

Eesti edukaim rakendisportlane Ülar Raudsepp tunnistas, et kahtles algul ettevõtmise edukuses, ent kuna kokku kogunes üle 100 rakendi, ei olnud ta kiidusõnadega kitsi: „Uskumatult uhke olen teie üle, head sõbrad!“