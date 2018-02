Eesti rahvusliku lennufirma Nordica töötajad filmisid külma trotsides Tallinna Lennujaama perroonil headest soovidest ja hoolivusest inspireeritud tervitusvideo kodumaa sünnipäevaks.

Videos kogunevad inimesed Tallinna Lennujaama lumisel perroonil Nordica CRJ900 lennuki ümber. Inimeste kätes helgivad telefonide LED-lampide tulukesed ning peagi tekib lennuki ümber liikumine, mis moodustab minuti jooksul lennuki tiiva kõrvale kõigist osalejatest EV100 logo.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul sündis video idee mõttekäigust, et pea 50 aastat otsustasid teised, kellega saame suhelda ja kuhu lennata. “Nüüd on meil vabadus lennata Eesti moodi, eestlastele sobivatel aegadel ja meie rahva jaoks olulistesse sihtkohtadesse. Nordica on garantii, et Eesti on jätkuvalt ühendatud Euroopaga,” lisas Uibo.

Nordica töötajate EV100 tervitusvideo from Nordica @flynordica on Vimeo.