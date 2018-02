Täna hommikul kell 7.33 heisati Tallinnas Soome saatkonna katusel sini-must-valge lipp.

Ilmselt on see esimest korda, kui Kohtu 4 vahitorni tipus lehvib sini-must-valge. Lipuheiskamine on Soome Vabariigi poolne kummardus ja ausutusavaldus 100-aastasele Eestile.

Soomes on täna üleriigiline lippupäev Eesti auks. Samuti on täna ajalehtedes eestikeelsed pealkirjad ja juhtkirjad.