"Väga tublid olete! Miskipärast arvavad ürituse halvustajad, et sõidetakse ainult viina järele," kirjeldab üks Õhtulehe lugeja. "Minu arvates on tegu suurima kodanikualgatusega viimase 25 aasta jooksul ja aktsioonis osalejad annavad edasi väga selge sõnumi. Oleks siin asjad korras, siis sellist asja ju ei toimuks," ütles ta, mispeale vallandus teiste kommenteerijate pahameeletorm.

"Masendav, kui 25 a suurima kodanikualgatuse põhjustab eurone viinahinna tõus," kirjutab seepeale teine lugeja. "Kõik muu on nagu korras ja protesteerimist ei vääri aga kurat, viina hind põhjustab mässu. Ainus, mis eestlased tänavale toob, on kallis viin. Lumpen ja parmud oma bemmirontidega kohal, head teed teil minna."

Lätti minejaid halba valgusesse seadvaid kommenteerijaid on veelgi. Kirjutatakse, et alkoholi riigist pühamasse valgusesse seadmine on haiglaslik. Küsitakse sedagi, mida räägivad aastakümnete pärast oma lastele või lastelastele riigi 100. sünnipäeva tähitamisest need vanemad, kes täna Lätti alkoholi järgi läksid.

"Aktsiisid pole normaalsed - olen nõus," kirjutab sel teemal veel üks lugeja. "Oleks vaja valitsust mõtlema panna - olen nõus. Kuid täna 24.veebruaril ei mõtle selle peale küll keegi. Täna võiks olla pidupäev ning päev täis meenutusi, kokkusaamisi, ülevaid hetki."

Suur osa kommenteerijaid annab aga mõista, et vabariigi aastapäev on sellise aktsiooni korraldamiseks kohane. "Mina lähen ka, sest olen eestimeelne. Muide - üldse ei joo. Aga see, mis meie riigis toimub on haige. Hommikul heiskasin lipu, süütasin kalmistul küünla vanaisale, kes osales Vabadussõjas. Nüüd Lätti. Ja õhtul söön perega piduliku õhtusöögi. Muide TVst seda klounaadi ei vaata," kirjeldatakse oma päeva. Teine lisab: "Igal meist on õigus tähistada pidupäeva just nii nagu talle meeldib. Istugu diivanil, matkaku või sõitku Lätti - mis sellest ikka niipalju rääkida-kirjutada."

End Texiks nimetav lugeja vabandab sünnipäeva oluliseks pidajate ees: "Vabandust sünnipäevalised. Kuid paraku pole südikamat päeva tänasest juubelimärgist ja kõnekamat teemat nagu seda alkohol," kirjutab ta. Manni esitab küsimuse, millal saavad toimuma võiralli, arsti juurde mineku ralli ja ehitusmaterjaliralli: "Need ka Lätis odavamad: paneks end ka siis kirja. Alkost ma suurt ei hooli," kirjutab ta.

Kasutaja Katgi kirjutab, et tema piiriäärsetest alkoholipoodidest ei vaimustu. "Lahjema joogivaliku pärast ei tasu küll sinna minna," ütleb ta. "Ja olen aru saanud, et on kahte sorti inimesi, kes käivad seal alkoholi ostmas: enne suuremat pidu. Või siis need, kellel sõprade nimekiri peos - kes siis mida tahab. Nii et see "alkoralli" teema ja " inimesed joovad rohkem" on kusagilt üles haibitud ja nüüd tiirleb siin ringi..." arvab ta, et paari saunaõlle pärast keegi Lätti spetsiaalselt alkoholi ei lähe.

Palju räägitakse kommentaariumis ka alkoholi hindadest. Üks küsib: "Palju seda viina peab kokku ostma, et võidaks sadu eurosid?" Pakutakse, et Rakverest Valka sõitmine tasub ära, kui osta naaberriigist kolm pudelit viina. On ka täpsemaid arvutuskäikusid: teine lugeja arvab, et ostes Lätist saja euro eest alkoholi, võidab siinsete hindadega võrreldes 120 kuni 140 eurot.

Arutletakse ka selle üle, kes on need inimeses, kes tänasest aktsioonist osa võtavada. Pitsi taga mõtiskleja nimetab neid külajoodikuteks ja mitte protesteerijateks. "Kui tahad protesteerida, tee plakat, võta mõned õllekastid ja mine Toompeale, mitte ära osta kast viina ja kümme kasti õlut - ainult õnnetuseks oma perele ja lastele..." ütleb ta.

Maamehe nime kasutav lugeja arvab aga, et kõikide alkoholiostjate nimetamine alkohoolikuteks on liig: "Ei saa aru, et miks on nüüd selle alkoga selline kiun üles tõmmatud ja Lätis ostlejatele alkohooliku silt külge kleebitud," arvab ta ja lisab: "Eks seal käib ka igasugu rahvast. Nii tõelisi alkohoolikuid, kui ka neid kes ostavad sealt väikese pühadenapsu - või siis lihtsalt külmarohu ja saunaõlle," kirjeldab Maamees, et kuulub ise viimaste hulka. "See kui inimene ostab sealt, kus on odavam, ei tohiks küll kellegi asi olla."