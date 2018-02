„Eesti 100 aasta juubel on kindlasti väga erakordne sündmus ja ma leian, et meie põlvkond on üldse väga erakordsel ajal sündinud, sest meie oleme need inimesed, kes näevad nii sajandivahetust kui Eesti 100. sünnipäeva!” räägib laulja Merlyn Uusküla, kes viis sünnipäeva meeleolu ka üle lahe Helsingisse, kus sealsetele eestlastele EV100 peol esines. „Minu jaoks on üsna tavapärane Eesti Vabariigi aastapäeval esineda. Eesti sünnipäev on aga minu jaoks tõesti oluline sündmus, mis tuletab meelde, et on rõõm olla Eesti kodanik!” Merlyn on Helsingis esinenud ka varem. Eeskätt seepärast, et tema muusikat Soomes elavad eestlased palju kuulavad. „Tean, et minu lugusid kuulatakse siin palju. Olen ennast ka ise Finest FM raadiost (eestikeelne raadio Soomes – H.L.) palju kuulnud,” kinnitab ta. Väliseestlastele esinemine on Merlyni sõnul mingis mõttes isegi erilisem kui kodupublikule esinemine. „Need inimesed pole ju Eestis koguaeg. Ma usun, et neile võib Eesti Vabariigi aastapäev olla isegi suurema tähendusega kui inimestele, kes on koguaeg Eestis. Nad tulevad siia täna kokku, võtavad kaasa Eesti lipud, haaravad üksteiselt käest kinni ja laulavad „eestlane olen ja eestlaseks jään!”” räägib Merlyn heldinult.

Just seda laulu laulis Merlyn ka EV100 peol Helsingis. Harjutas seda usinasti koduski – nii, et pisar silmis! „See on minu lemmiklugu, kõige südamelähedasem lugu!” selgitab Merlyn. „See on tõesti selline lugu, et kui ma seda kodus ette valmistasin, siis mul tuli pisar silma ja seest läks soojaks. Oli selline tunne, et ma olen eestlane ja tõesti uhke selle üle!”

Alo Mattiiseni kirjutatud laulusõnad ajavad küll Merlynile rõõmupisara silma, aga kiluvõileiba ta Eesti Vabariigi aastapäeval ei söö! „Mul just üks tuttav postitas pildi, et kilud pidid igas toidupoes otsas olema!” naerab Merlyn. „Aga pean tunnistama, et mina kilu kahjuks ei söö,” nendib ta. „Mingit erilist rooga ma ka valmistama ei hakka, sest mul pole selleks lihtsalt aega. Kunagi kui olen rohkem pereinimene ja oma lastele traditsioone edasi andma pean hakkama, siis ehk teen ka seda,” muheleb Merlyn. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul soovib Merlyn rahvale seda, et inimesed peatuksid korra ja mõtleksid kui märkimisväärne päev see Eesti ajaloos ikkagi on. „Mõtleme selle üle, et meil on põhjust olla uhked selle üle, et oleme eestlased, et meil on tegelikult kõik hästi ja loodame, et tulevik tuleb veel parem!” annab ta head soovid eestlastele edasi. „Tähistagem seda päeva, sest Eesti 100. sünnipäev on tegelikult meie kõigi sünnipäev!”