Täna kell 13.00 kutsus Eesti Pressifotograafide Liit kõiki Eesti elanikke ja külalisi jäädvustama ajaloolist hetke ning pildistama ühe minuti jooksul ümbritsevaid inimesi, meeleolusid, objekte või loodust.

Kõik aktsiooni käigus tehtud pildid kogutakse kokku ja edastatakse koos autori nime ja kujutatu kirjeldusega säilitamiseks Eesti Rahva Muuseumi. Piltidest sünnib Eesti ajaloo suurim fotonäitus, need avaldatakse meie veebikeskkonnas ja osaliselt ka meedias.



Pole oluline, kas viibid metsas, oled tööl, istud peolauas või toimetad kodus – tee sellest foto ja saada see meile. Kui soovid, võid ka ette valmistada ja läbi mõelda, mida sellel tähtsal päeval Eesti ajaloo jaoks jäädvustada. Võid kokku kutsuda oma küla rahva või minna naabrile külla. Võid mõelda ka sellele, et kui antud aktsioonist valmiks aastate pärast näitus ja sind palutakse uuesti teha samas paigas pilt, siis mida sooviksid seal tänasest päevast näha.