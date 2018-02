Vabariigi aastapäeval asetatati Vabadussõja võidusamba jalamile pärjad.

Peaminister Jüri Ratas ütles Vabadussõja võidusamba juurde pärgade asetamise tseremoonial, et me ei unusta neid, kes saja aasta eest Eesti Vabariigi rajasid, ega neid, kes noore riigi ellujäämise nimel Vabadussõtta läksid.



"Tuhanded langesid, veel kordades enam sai haavata. Need ülimad ohvrid toodi kõigi meie ja ka tänase päeva nimel. Tunneme aukartust ja tänulikkust ning räägime järgmistele põlvedele oma esivanematest, kelle kangelaslikkus meie riigi põlistas," ütles Ratas Vabadussõja võidusamba juures peetud kõnes.



Tema sõnul tuleb tänutundega mõelda kõigile neile põlvkondadele ja vapratele inimestele, kes andsid endast kõik, et meie rahva unistused täituksid. "Langetame mõttes pea ning meenutame neid, kelle pingutuse ja võitluseta poleks meil täna võimalik ühiselt rõõmustada," lausus peaminister.



Ratase sõnul on Eesti julgeolek täna kindel, toetudes meie sihikindlusele, igapäevasele pühendumisele ning sõpradele ja liitlastele. "Me ei unusta nende olulist panust Vabadussõjas ja hindame kõrgelt liitlasriikide kohalolekut täna Eestis. Meie enda kaitsetahte ja kaitsevõime kõrval võimaldab kuulumine NATOsse ning Euroopa Liitu vaadata Eestil enesekindlalt järgmise saja aasta poole," ütles ta.