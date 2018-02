"Eesti sajas sünnipäev on minule imeline saatuse kingitus, mille tähtsus kipub argiaskelduste tühisuses kahjuks paljudele eestlastele ununema," leiab Heinz Valk.

Vabaduse ja iseseisvuse kättevõitmine päästis meid ees terendavast hääbumisest, mis sarnaselt vadjalaste, vepslaste ja teiste vennashõimude olematusse kadumisega oleks punaimpeeriumi ikke alla jäädes varem või hiljem tabanud ka meid. Meil vedas. Lisaks meie rahva arvukale ja ühtehoidvale tegutsemisele, sobitus hulk sündmusi ning isikuid meie pürgimustega nii täpselt, justkui oleks mingi jumalik võim seda kõike suunanud.

Et me järgmist suurt juubelit tähistada saaksime, selleks peaks kardinaalselt muutuma meie väärtusmõistete eelistused. Kõrgeimale kohale peaks tõusma tugev pere, turvaline kodu ja lapsed. Tuleb mõista lihtsat tõde. Lapsed pole mitte juhusest sündinud õnnetus, vaid üks inimese suurimaid õnnesid ja saatuse heldus, mis kaalub üles kallid autod, ajutise prestiiži ja ööklubides lällamise. Mul on kolm last ja kümme lapselast ja seetõttu võib mu sõnu uskuda.