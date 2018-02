Päikesetõusul Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks Pika Hermanni jalamil toimunud liputseremoonial sõnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma: „Iga heisatud lipp kõneleb! Nõnda räägib meile Eesti eduloost ja Jumala õnnistusest ka Eesti riigi- ja rahvuslipp siin Pika Hermanni

tornis.“



Peapiiskop meenutas, et on olnud ka aegu, kus Eesti lipuvärvid on kõnelnud nõnda, et lipp ise on jäänud heiskamata. „Nõnda on sinimustvalge kõnekalt

rääkinud küüdirongis Siberisse läkitatute pisarapeegelduses, vägivalla eest võõrsile varjule pagenute hingehaavades või ikestatud isamaale maha jäänute

murtud südamete sügavas sopis“ kõneles Viilma.Peapiiskopi sõnul on Eesti lipp inimeste hinges kõnekalt rääkinud ka siis, kui ta ise on jäänud heiskamata või kui lipuvärve on asendanud salakeel.



Viilma lausus: „Paljud rahvad ei tea, mida tähendab tunne, kui näed keelatud lipuvärve kõige raskematel aegadel kõnelemas hoopis lõuendile peidetud

pintslitõmmetes või rõivasse kootud värvikombinatsioonides, luuleridade teadlikult reastatud algustähtedes või laulu- ja jutulõimede ridadevahelises

kõnekas vaikuses“.



Rääkides tänasest pidupäevast, siis jutustab väärikas ja armas trikoloor kirikujuhi sõnul meile selgemalt ja julgemalt, ka hoogsamalt ja uljamalt kui

kunagi varem. „Võime sulgeda silmad, et näha ja kuulata, millist lugu väärikas ja armas trikoloor meile täna jutustab, kui kujutleme meie lipu

värvide rida näiteks maailma katusel Mount Everestil, sportlase võistlusnumbril, Eesti toidu etiketil, EstCube’iga kosmoseavaruses, laulu-

ja tantsupeo rongkäigus, Rio de Janeiro Lunastaja Kristuse kuju valgusrüül, pidupäevatordi suhkruvõõbas või missioonil ja ametiülesannete täitmisel elu

jätnu puusärgi kaanel“ loetles peapiiskop neid kohti, kus me kõnekaid rahvusvärve kohata võime.



„Eesti rahvusvärvides lehvival lipul on võimas ja väärikas kõne, mis täna, Eesti Vabariigi sajandal sünnipäeval saab olema kõigi aegade parim

pidupäevakõne“ ütles peapiiskop Eesti riigilippu, vaba riiki, tema juhte ja rahvast õnnistades.