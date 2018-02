Tema hinnangul peaks niisama valitsuse kirumise ja sajatamise asemel hoopis midagi ära tegema. Algne plaan oli koguda autokolonni, mis sõidab Lätti napsu ja bensiini hankima, umbes 100 inimest. Kell pool seitse esmaspäeva õhtul olid aga minejateks märkinud end üle 1500, üritusest huvitatuteks üle 6000 inimese. Täna, 24. veebruaril on end ürituse Facebooki lehel osalejana kirja pannud 4400 inimest, huvitatuid on 8800.

Ürituse korraldaja Taavi Leppik on ürituse mõtet kirjeldanud järgmiselt: „Põhiline põhjus on Eesti valitsuse aktsiisipoliitika, tänu millele kaotab Eesti riik ning sellega seoses ka MEIE KÕIK päris suure summa ja ma ei räägi ainult alkohooliaktsiisist.“

Facebookis on juba kuid kogunud tähelepanu ja osalejaid üritus „24.02 kõik koos Lätti!“. Aktsiooni mõte on protestida valitsuse aktsiisipoliitika vastu. Täna, vabariigi aastapäeval seavadki sajad inimesed end Läti poole teele.

Miks just pühalik pidupäev, mil Eesti Vabariik saab 100-aastaseks? „Just see päev on minu arvates kõige õigem valitsust natuke torgata ja mõtlema panna, mis on nende statistikate ning exeli põhjal tehtud halbade otsuste tulem ning kui seda piisavalt kõva häälega ja suure massiga teha, võib olla mingi lootus, et meid kuulda võetakse,“ kirjutab korraldaja, kes loodab, et tema väikesest juba üsna suureks paisunud üritus aitab muuta tema pere ning kõigi osalejate elu paremaks. ERRi portaalile on Leppik kinnitanud, et asi pole ostukogustes - tema ise joovat vaid neli õlut kuus - vaid aktsiooniga valitsusele sõnumi edastamises.

Minnakse üle Eesti

Aktsioon on kogunud üllatavalt palju tähelepanu. Lätti minejaid on igalt poolt üle Eesti. Facebookis on eri maakondadest minejatele isegi oma grupid tehtud, kus juba nädalaid on tihe infovahetus käinud. Tallinnas asutakse kella 9.30 paiku teele Laagri maksimarketi juurest. Juba on Laagri Maksimarketi juurde kogunenud kümneid kui mitte sadu autosid, enamik neist Eesti lippudega ehitud. Inimesed on peatselt algava aktsiooni üle ilmselgelt elevil.

Teekond Iklasse kulges ilma suuremate viperusteta. Sõideti ühtses kolonnis, enamikel autodel olid lehvimas sini-must-valged lipud, mõnedel ka Läti lipud. Paljud olid enda autole ostnud kleepsu kirjaga "Maksud sõidavad". Enna Iklat tekkis paar suuremat peatumist. Vahepeal kirjutati ürituse Facebooki lehel ka, et Iklasse suunduvad kolonnid olevat kogemata hargenenud. Enne piiripunkti tehti veel mitu peatust, et mahajäänuid järgi oodata. Paljud kasutasid vahepeatusi suitsupausideks, mõned lippasid metsa pissile. "Õiget asja teeme!" mörises üks noormees pärast metsapeatust autosse istudes ja rusikat vibutades.

Üle piiri

Umbes kella 13 paiku toimus piiriületus, nagu ette nähtud oligi. Kuigi korraldajad on korduvalt seletanud, et täna ei minda Lätti eesmärgiga massiliselt alkoholi osta, keeras suur hulk teelisi pärast piiriületust esimese Super Alko poe parklasse. Eesmärgiks mõistagi alkoholi ostmine. Poes käib suur tunglemine ning nii mõnigi ei pea paljuks lausa kahe kärutäie alkoholi ostmist.

"Tuut-tuut," ütles üks 8-9aastane tüdruk, kes lükkas enda eest sangaga korvi ning teist vedas järel. Mõlema sisuks oli alkohol alustades kangemast kraamist ja lõpetades kihiseva mullijoogiga. Tüdruku järel tuligi kahe suure ostukäruga mees. Mõlemad kärud olid kuhjaga alkoholi täis. Enamik sellest oli õlu.

"Siin on ju palju odavam," põhjendas üks suurt ostukäru lükkav mees Õhtulehele, miks ta täna Lätti tuli. 42aastane mees lisas, et käib Lätis alkoholi ostmas umbes korra kahe kuu jooksul. Muid asju ta naaberriigist ei osta. Mehe sõnul on tänane aktsioon igal juhul vajalik, kuigi ta pole kindel, kas see valitsuse aktsiisipoliitikale mingit mõju avaldab.

Lõpp-peatus Mazsalaca