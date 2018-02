President Toomas Hendrik Ilves tervitab Eestit 100. sünnipäeva puhul sotsiaalmeedias. Ta võrdleb oma lühitervituses Eestist metsmaasikaga, mis on väike ja ürgne.

"Eesti 100 ja siit edasi.... Kodanikuna on igaüks meist oma riigi omanik. Ja omanik vastutab, omanik hoolib. Nii nagu kasvasime Noor-Eesti aegadest euroopalikuks riigiks, nii kasvame ka avatumaks ja kaasaegsemaks rahvaks, kes tuleb toime kõige sellega, mis meil ees seisab. Aga vaid siis, kui me ise oleme selleks valmis," kirjutab Ilves.

Ta jätkab: "Kõik, mis on hea ja armas, ei pea olema uhke ja kaugele näha. Eesti on nagu metsmaasikas: ta on ürgne ja väike, teda on raske leida ja need, kes seda ei oska, ei märkagi teda ega oska teda ka hinnata. Aga kui ta on kord käes, kui ta on kord olemas ja oma, siis on ta üks parimaid asju üldse. Meie kodu ongi me metsmaasikavälu."

"Ja milline on meie kodu, meie homne Eesti, on eelkõige me endi teha. Head iseseisvuspäeva. Elagu Eesti!" kirjutab president Facebookis.