Huutonen ütles otse-eetris järgmist: Eestis tähistatakse vabariigi aastapäeva külmas ilmas. Mõjub Skandinaavia peal olev ulatuslik kõrgrõhuala, kirdest libiseb Baltiasse järgmiste päevade jooksul väga külma õhku. Ilm on peaaegu kuiv, aga lumehoogude võimalus kasvab päev-päevalt.

Hommikul külma võib olla 15 kuni 25 kraadi. Päeval temperatuur tõuseb umbes miinus kümne kraadini. Ilm on peaaegu kuiv, paiguti ka päikseline. Soome lahe rannikule lisab kohati mere pealt veidi lund.

Ilm pühapäeval: Pühapäeva öö on ikka külm. Päeval on pilvisusega ilm ja kohati puistab natuke lund. Päeval temperatuur on miinus kümne kraadi ümbruses.

Palju õnne, Eesti!