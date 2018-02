Eesti vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtu kontserdi korraldajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo rääkisid ütlesid "Ringvaates", et 104 allkirjaga kiri presidendile ei pannud neid korrakski loobumisest mõtlema.

"Tegelikult me teeme seda koos, sellepärast me istume siin koos ja meie seljataga seisab meie väike aga ülitubli kollektiiv. Ma tahaks öelda, et selge on see, et see kindlasti ei teinud tööd lihtsamaks, aga meil on olnud nii kiire ja on olnud nii palju logistilisi, tehnilisi ja kunstilisi väljakutseid, et see töö, mida me alustasime jõuab pikalt-pikalt enne 104 kirja tulekut, ja see järjest kahanev ajavahemik suure peoõhtuga on aidanud püsida ülesannete kõrgusel," kommenteeris Semper.

Ojasoo lisas, et pidu valmistatakse ette väga pikalt väga paljude inimestega, vahendab Menu. "Poole võidusõidu pealt hobuseid ei vahetata," ütles Ojasoo.