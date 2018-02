Pereema Aira ütles "Seitsmestele", et tal oli tükk aega enne tulekahju rahutu tunne - miski nagu oleks mõista andnud, et kohe juhtub midagi halba.

"Istusin suurde tuppa teleka ette, jõin veel teed. Kargasin vahepeal mitu korda püsti, sest tundus, et mingid asjad kolisevad ja mürisevad. Ja siis läks - laks! - järsku vool ära," kirjeldas pereema. "Viljar läks magamistuppa ja ütles, et kuule, meie vist ikka põleme. Toad olid pimedad, aga õues paistis selline kuma."

Lapsed aeti ruttu voodist välja. "Ütlesin, et ruttu, keegi ei hakka midagi võtma, ainult tekk ja autosse," meenutas Aira.

Perel on väike jänes, kes hiljem Roela vabatahtlike päästjate poolt päästeti. "Ma arvan, et see oli lastetuba. Keskkond oli suhteliselt pime ja teda ei olnud hästi näha," rääkis Roela vabatahtliku päästemeeskonna vanem Kersti Lipvald, kuidas lemmikloom üles leiti.

Tulekahju tagajärjel hävis täielikult maja katus ning osaliselt ka vahelaed. Kogu hoone said tugevaid suitsu ja veekahjustusi.

Seitsmelapselise pere kodu sai vaid loetud aastad tagasi täielikult renoveeritud saate "Kodutunne" abil.

Tulekahju sai tõenäoliselt alguse küttekoldest. Pereema ise arvas täna, et tulekahju võis alguse saada moodulkorstnast. "Korsten on neli aastat vana. See sai "Kodutunde" poolt paigaldatud," ütles pereema, kelle sõnul pole seal varem probleeme olnud. "Me pole küll korstnapühkijat kutsunud, aga me oleme ise seda kolm korda puhastanud."

Vinni vallavanem Rauno Võrno sõnul aitab omavaltsus tulekahjus kannatanuid kõige vajalikuga. Praegu on perekond sugulaste juures. Ehituseksperdid ja päästeameti ehitusekspertiis selgitavad lähiajal välja, kas maja saab taastada ja esmaspäevasel vallavalitsuse koosolekul võetakse vastu otsus, kuidas edasi minna.

Kõik, kes soovivad seitsmelapselist peret aidata, saavad seda teha, kui võtavad ühendust Vinni vallavalitsusega.