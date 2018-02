Reedel sai Zürichi pangahoone ees kaks inimest tulistamises surma, vahendab The Independent.

Tulistamine toimus keset päeva, kella poole kolme ajal UBS-panga kontori ukse ees Lagerstrassel, mis asub Zürichi kesklinnas. Endiselt pole teada, mis põhjustel tulistamine toimus, kuid politsei kinnitab, et olukord on kontrolli all ja linnaelanikel pole põhjust karta.

Politsei sõnul pole hetkel põhjust arvata, et intsident on kuidagi terrorismiga seotud.

BBC vahendab, et üks ohver oli kiirabi saabumise hetkeks surnud, teine suri teel haiglasse. Mõnede pealtnägijate sõnul oli ühe maaslamaja käes püstol, mis tähendanuks, et tegemist oli mõrv-enesetapuga. Politsei seda versiooni ei kinnita.

Kõigist Euroopa riikidest omab kõige rohkem tulirelvi just Šveitsi elanikkond.