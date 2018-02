Hollywoodi tähe Natalie Woodi aastatetaguse salapärase surma kohta sigineb järjest uut infot - näitlejanna lapsepõlvesõber on veendunud, et näitlejanna surmas on süüdi tema abikaasa Robert Wagner (87).

43aastane „West Side Story“ täht Wood kadus 1981. aastal Splendouri-nimeliselt jahilt, kus ta koos abikaasa ning filmikolleeg Christopher Walkeniga aega veetis. Laeval viibis ka kapten Dennis Davern. Hommikul leiti endine lapstäht uppununa, seljas vaid öösärk ja jakk. Lähistelt leiti ka kummipaat - oletati, et Natalie oli püüdnud jahilt paadikesse astuda, kuid vääratanud.

Wagner rääkis ülekuulamisel, et oli oma naist viimast korda näinud jahtlaeva tualettruumis juukseid sättimas. Kuid Los Angelese šerifi alluvuses töötav komissar John Corina kahtlustab, et Wood ei läinud ise vette ning Wagner varjab midagi. Kapten on rääkinud, et abielupaar tülitses ägedalt - Wagner oli süüdistanud Walkenit tema naise himustamises.

Woodi lapsepõlvesõber Ed Canevari kinnitas hiljuti Radar Online'i intervjuus, et ta pole eales Woodi surma õnnetusjuhtumiks pidanud. „Usun, et Robert Wagner tappis ta. See mätsiti kinni,“ ütles 80aastane Canevari. Ta toonitab: Wood pelgas lapsest peale vett. Canevari teooriat paistab tõestavat ka asjaolu, et Woodi surnukehalt leiti vägivalla tundemärke. Lisaks on välja ilmunud uued tunnistajad, kes rääkisid, et kuulsid enne näitlejanna kadumist jahtlaevalt tülitsemist. Ka kapteni väitel oli Wagner karjunud ägeda tüli käigus oma naisele: „Kasi mu laevalt minema, raisk!“