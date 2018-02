ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest selgus täna, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus langes veebruaris kaheksale protsendile, mis on erakonnale madalaim näitaja alates 2010. aastast.

"Elu on ebaõiglane. Sotside reiting kukub maksude pärast, kuigi kõik eelnõud on esitanud IRL ja valitsust juhib Keskerakond," kirjutab Ligi.

Endine rahandusminister Jürgen Ligi leiab sotsiaalmeedias, et Ossinovski ja sotsid kannatavad koalitsioonipartnerite tegude pärast.

Nimelt kuulutas Eesti maksumaksjate liit (EML) 14. veebruaril välja 2017. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad. Maksumaksja sõber on president Kersti Kaljulaid ning maksumaksja vaenlane on tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

"Ossinovski, mitte Sester ja Ratas, sai ka maksumaksja vaenlaseks. See tiitel on üldse äraspidine. Mina sain selle 2014. ja 2015. ilma ühegi maksutõusu või raiskamissüüdistuseta, maksude vältimise keeruliseks tegemise eest. Minu ja Marek Helmi, RMi ja MTA koostöös tehtud reformide tõttu laekus 2014.-2016. 516 miljonit seni mööda hiilitud makse. Need seadused toimivad edasi ja toodavad igal aastal rohkem tulu pettuste arvel kui unistas Ratase valitsus teenida enesepettusest aktsiisitõusudega."