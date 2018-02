Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.

Ilmateenistus: lähipäevadel jätkub pakaseline ilm

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja võib tuisata. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, öö hakul rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 15-20, kohati 25 kraadi, jäävaba veega rannikul 9-12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja võib tuisata. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Külma on 7-12 kraadi.