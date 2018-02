Epp-Mare Kukemelk riigikogu kantseleist ütles Õhtulehele, et riigikogu esimehe auto võib kiireloomuliste ametiülesannete täitmisel kasutada alarmsõiduki erisusi tingimusel, et tagatud on kaasliiklejate ja sõitjate turvalisus.

„Seoses pingelise ajakavaga oligi vaja sel päeval kasutada kiireloomuliste ametiülesannete täitmiseks alarmsõiduki erisusi. Teenetemärgi pidulikult tseremoonialt enne lõppu lahkumine olnuks kohatu, samuti olnuks ebaviisakas õiguskantsleri üritusele hilineda,“ selgitas Eiki Nestor.

Riigikogu esimees lisas, et soovib Eestile palju õnne iseseisvaks riigiks saamise sajandal aastapäeval!

Alarmsõidud võivad ka ohtlikult lõppeda, teatavasti sattus peaminister Jüri Ratas sügisel Tallinna südames Draamateatri ees avariisse.

REIKOP ALARMSÕIDUST: pidime tõesti kiiresti sõitma

Vilkuritega kiire alarmsõidu Narvast Tallinna tegi kaasa ka seal president Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi pälvinud „Ringvaate“ saatejuht Marko Reikop, kes jagas elavalt oma muljeid.

Riikliku teenetemärgi üleandmine Marko Reikopile. (Stanislav Moshkov)

"Mul ei tule eales võimlust, et ma saan Eiki Nestori auto peale hääletada, ma helistasin talle ja küsisin, kas sa võtaksid mind enda auto peale, ja ta ütles, et miks mitte," selgitas ta Menu vahendusel ja tõi välja, et ta arvas küll, et tegemist on glamuursema autoga, kuid tegelikult oli see üks tavaline väike Audi.

"Eiki Nestor kiirustas kella viieks Tallinnasse tagasi," rääkis Reikop. "Tal on ju alarmsõiduki auto, vilkurid pandi ikka tööle. Ja ega meie riigikogu liikmed niisama lõbusõitu ei tee, ta pidi Toomas Hendrik Ilvesega kohtuma jõudma kella viieks, pidime tõesti kiiresti sõitma."

