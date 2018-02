See oli esimene kord, kui meie esihelilooja muusika selles väga hea naturaalse akustikaga saalis kõlas. Meenutagem, et Nordea kontserdimaja saali helisüsteemid paigaldas ja seadistas Grammy-võitjast heliinsener John Pellowe, kes töötanud koos Luciano Pavarotti ja kolme tenoriga (Pavarotti, Placido Doming ja José Carreras).

Pärdi minimalistliku muusikaga võistlesid küll kuulajate ohtrad köhatused (mis parata – on külm ja haiguste hooaeg ning hinnalist piletit ei raatsi raisku lasta), kuid tundus, et publik jäi elamusega rahule. Solistid kutsuti mitme pala järel lavale tagasi. Kui kõlanud oli viimane teos "Vater unser", siis ergutas Tõnu Kaljuste kuulajaid veelgi valjemini aplodeerima. Peagi selgus põhjus: saalis viibis ka maestro Pärt ise. Rahvas tõusis püsti ja helilooja sammus lavale, et muusikutel kätt suruda.

Aplaus ei tahtnud vaibuda ja kestis mitu head minutit. Arvo Pärt pidi kolm korda lavale tagasi tulema – esimest korda koos solistidega, järgmised korrad ainult koos dirigent Kaljustega. Lõpetuseks tänas Pärt publikut lava servas seistes ja, peopesad koos, kergelt kummardades.