Kurjategijad üritasid mitmel korral tülikast koormast (mida pidasid endiselt väärtuslikuks pagasiks) vabaneda, kuni lõpuks eelmise aasta detsembris kohvrid diplomaatilise pagasi sildi all ametlikule Vene lennukile toimetasid. Minister Bullrich rõhutab, et kõik toimus piirivalve valvsa silma all ning narkootikume Argentinast välja ei viidud - Venemaale jõudis vaid suur laadung jahu. Lennukis reisisid kaasa kolm piirivalve agenti, kes saadetisele vastu tulnud kaks venelast vahistasid. Ülejäänud kahtlusalused on endine saatkonna töötaja, kes elab nüüd Moskvas ning vahistati neljapäeval, kaks Argentinas elavat vene päritolu isikut (üks neist oli Buenos Aireses politseinik) ning üks Saksamaa kodanik, keda pole veel kätte saadud.