Endine „Grey anatoomia" täht Katherine Heigl näitab fotosid oma trimmis kõhust, kuid toonitab - sünnitusest on kulunud ligi aasta ja kaks kuud ning just nii kaua võttiski endise vormi taastamine aega.

39aastane Heigl, kel on kaks adoptiivtütart, tõi 2016. aasta detsembris ilmale enda ja oma muusikust abikaasa Josh Kelly esimese bioloogilise lapse, kes sai nimeks Joshua juunior. Ta on öelnud, et võttis rasedusega 20 kilo alla.

„Esimene foto võeti kuu pärast poisi sündi, teine peaaegu terve aasta hiljem ja viimane sel nädalavahetusel," seletas näitlejanna, kes aprillis alustab võtteid prints Harry pruudi Meghan Markle'i telesarjas „Suits".