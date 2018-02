Briti koomik Stephen Fry teatas oma kodulehele postitatud videos, et talle on tehtud eesnäärmevähi lõikus.

„Olen viimased kaks kuud viselnud üsnagi ebameeldiva ja ootamatu seikluse küüsis,“ ütles Fry (60), kellele tehti jõulude eel operatsioon lümfisõlmede eemaldamiseks.

Eesnäärmevähi kahtlus tekkis, kui Fry käis gripisüsti saamas ning arst soovitas talle üldist tervisekontrolli. Vereanalüüs näitas haiguse olemasolu, uuringud kinnitasid kasvajat. Arstid on näitlejale ja kirjanikule kinnitanud, et nad said kogu haiguse kätte.

Fry sõnul oli tegu „igavese agressiivse nadikaelaga“, kuid praegu tunneb ta end hästi. „Varem arvasin, et sellised asjad juhtuvad ainult teiste inimestega.“