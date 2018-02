Eesti välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler ja kunagine Eesti suursaadik Soomes Matti Maasikas saab aasta Matti tiitli. Valiku tegi Soome rahvuslik Matinpäivä toimkond, kes valis aasta Matti juba 36. korda.

Maasikas on olnud pikka aega Eesti välispoliitika ja diplomaatia võtmefiguure. Ta on töötanud peaminister Mart Laari kabinetiülema ning välisministeeriumi kantslerina ja on pikka aega olnud ametis Euroopa Komisjoni juures. Maasikas oli Eesti Vabariigi valitsuse eriesindaja ajal, kui Eesti ELi eesistujaks olemist ette valmistas ja selle läbi viis. Aastatel 2001–2005 oli ta Eesti suursaadik Soomes. 1967. aastal sündinud Maasikas kõneleb ladusalt kuut keelt, sealhulgas soome keelt.

Otsuse põhjendustes leiab Matinpäivä toimkond, et Matti Maasikas on tõusnud üheks olulisemaks ELi arengut mõjutanud Mattiks. Tal on tähtis roll Eesti ja Soome suhete ning kontaktide tugevdamisel.