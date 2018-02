Noorpõlveiidoli Neumanni telefonikõne oli Leena jaoks tohutu üllatus. "Olin märganud, et neil on klahvpillimängija koht vakantne, aga ma poleks iial arvanud, et võiksin end nende seltsi pakkuda."

"Dingo on esimene bänd, kelle plaadi ma oma nädalaraha eest ostsin. Ühtlasi tekitas see minus huvi klahvpillimängu vastu."

Neumann ütles Iltalehtile, et vaid mõni aasta tagasi poleks ta ette kujutanud, et Dingos võiks mõni naisterahvas mängida. "Aga nüüd mängib, ja see on super!" ütles laulja ja lisas, et naise kohalolek motiveerib Dingo liikmeid.