24. veebruaril saabub kauaoodatud päev, mil Eesti Vabariik saab 100aastaseks. Eesti põllumehed, möldrid ja pagarid algatasid vabariigi sünnipäeva puhul pea kaks aastat tagasi aktsiooni „100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile!“.

Juubeliviljast küpsetatud leib jõuab ka presidendi piduliku vastuvõtu peolauale. Rukkileib on aukohal igas Eestimaa kodus, kus tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva.

"Eestlasele on oma leib laual tähendanud iseseisvust ja väärikat toimetulekut. Vanasõnagi ütleb ju, et kelle leiba sa sööd, selle laulu ka laulad. Eks me taha ikka oma laulu laulda,“ ütles EV100 esimese rukkipõllu külvamisel rukkikuningas Hans Kruusamägi.