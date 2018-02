Täna hommikul näitas Delfi reaalajas, mida ostetakse äsja laienenud SuperAlko Ikla kauplusest. Paraku jäi kaamerasilmale nähtavaks ka see, kuidas ostjad sisestasid enda pangakaartide PIN-koode makseterminali.

Otseülekandes oli võimalik näha kassalinti, kuhu kunded ostetud kaubad asetasid. Paraku oli aga ülekande kaameranurk sätitud nii, et võimalik oli näha ka klientide pangakaarte, makseterminale ja sinna sisestatud PIN-koode.

Veidi enne keskpäeva saadi oma veast küll aru ning muudeti kaameranurka, kuid kui paljude klientide poolt sisestatud PIN-koodid avalikuks tulid, pole teada. Siit ka üks näide, kuidas poekülastaja kooditoksimine jäi kaamerasilma ette:

Kuidas tuleks aga käituda, kui olid reede hommikul üks Ikla poe külastajatest? Veebikonstaabel Maarja Punak jagab siinkohal näpunäiteid: PIN-koodid tuleks nüüd välja vahetada. "Kui tead sõpra, kes täna võis seal kandis ostlemas käia, siis palun jaga talle see info edasi, et ta saaks enda PIN-koodi vahetuse ette võtta!" jagab ta Facebookis õpetussõnu ning tõdeb, et pelgalt koodiga ei ole küll midagi teha, kuid kui päti kätte satub ka see kindel pangakaart, on kahju kiire tulema.