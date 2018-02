Maailmakuulsas telesarjas „Kroon“ Elizabeth II-t kehastav Claire Foy on lahku läinud abikaasa Stephen Campbell Moore'ist, kellele alles hiljuti tehti elupäästev operatsioon ajukasvaja eemaldamiseks.

33aastane näitlejanna kinnitas neli aastat kestnud abielu purunemist ametlikus avalduses.

„Oleme lahku läinud ja seda juba mõnda aega tagasi,“ vahendab Daily Mail. Foy ja Campbell Moore (38) tutvusid 2011. aasta filmi „Season of the Witch“ võtetel. Neil on kaheaastane tütar Ivy Rose.

Campbell Moore'ile tehti ajuoperatsioon eelmise aasta juulis. See oli viie aasta jooksul juba teine kord, kus arstid teda ajuvähist päästsid. Enda sõnul on tal väga paks nahk ning esimene lõikus ei tekitanud paanikat. Surmahirm tekkis alles teise operatsiooni eel.

„Mulle öeldi, et sedapuhku oli asi palju ohtlikum - et potentsiaalseid probleeme oli rohkem,“ rääkis näitleja eelmisel sügisel The Telegraphile.