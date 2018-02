AVAMEELNE INTERVJUU | Tiit Ojasoo: rahu ja peensus on kadunud, riigis valitseb hüsteeria

NO99 teatri looja ja lavastaja Tiit Ojasoo soovitab Äripäevale antud usutluses enda ründajatel defineerida moraal ja nimetab Eesti praegust mentaalset seisundit hüsteeriaks, kus iga sõna peab veel rohkem võimendama ja veel valjemaks keerama.

Tema sõnul on suhtlusvõrgustikule omane see, et inimesed ei loe teksti läbi, vaid loevad paar kommentaari, siis hakkavad kommenteerima kommentaare, ja siis ei viitsi nad enam kommentaare ka läbi lugeda, vaid valavad lihtsalt oma mõtteid välja.

"Kas te üldse lugesite läbi, mis keegi ütles ja kas te nüüd vastate sellele, mis ta ütles – või sellele, mis te arvate, et ta ütles?" kirjeldab ta praegust Eestis valitsevat ühiskondlikku debatti.

104 kirjast alanud skandaalist rääkides ütles Ojasoo, et kõige rohkem said kannatada tema ja Ene-Liisi Semperi lapsed. "Kui lapsed näevad und, et keegi tuleb ja tapab nende vanemad, siis võiks ju küsida, kas on see päriselt see, mida need inimesed tahtsid."

Küsimusele, mida võib oodata palju kõneainet pakkunud EV 100 etendusest, ütleb teatrimees, et vähemalt tema jaoks on see üks väga rõõmus lugu, mis muusikapaladest ja luuletustest kokku tuleb.