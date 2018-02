Saates "Eesti otsib superstaari" on praeguseks seitsmendaks hooaajaks käinud õnne otsimas arvukalt staarihakatisi. Mõni neist on üllatanud imetabase lauluhäälega, mõni teine aga tõelise veidrusega. Paljud neist on meile tänase päevani tuttavad - kes ei mäletaks näiteks kuulsat Kasatšoki-Jüri või autoohver Toomast? Televeeb toob teieni kõige kummalisemad staarihakatised läbi aegade. 2011. aastal võttis staarikonkursist osa noormees nimega Allan, kes oli igati viks ja tubli poiss - selle aja jooksul, mis jäi oma nime saatesse registreerimise ja kohtunike ette astumise vahele, jõudis ta ära käia suisa kergejõustikuvõistlustel. Päev enne kohtunike ette astumist tegi ta suisa oma isikliku rekordi! Kohtunikele esitas ta Taio Cruz'i poplaulu "Dynamite". Paraku on Allan ilmselt spordis väga palju parem kui laulmises. "Kui jumal musikaalsust inimestele jagas, siis sa tõenäoliselt tegid trenni või midagi. Igaljuhul sind polnud kohal," sõnas kohtunik Mihkel Raud karmilt.

Samal aastal võttis saatest osa Roosi, kes esitas esmalt kohtunikele Blacky lugu "Ingel". Kohtunik Mihkel Raud avaldas arvamust, et see laul on liialt igav ja palus naist, et ta midagi huvitavamat laulaks. Seepeale lõid Roosi silmad särama nagu klaaskuulid - juhuslikult oli tal kaasa võetud suisa esinemiskostüüm! Kärmel sammul ruttas ta kempsu, kus vahetas riided ja saabus taas kohtunike ette. Naise kostüüm oli igati uhke - pähe oli sätitud loor, jalga kristallkingad ning seljas oli tal suur tüllist seelik. Suurejoonelises esinemiskostüümis esitas ta Madonna hittlaulu "Like a Virgin". Laulu juurde käisid ka tantsuliigutused, mis olid lisaks silmailule väga praktilised - hoogse hööritamise käigus sai pestud vaat et kogu põrand.