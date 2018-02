Hannes Võrno kirjutab, et igasugusele ahistamisele vastu seismiseks ja selle elimineerimiseks, peab naine julgema olla Naine ning siis ei julgeks keegi teda rünnata.

"Kuna mu favoriit-spordiala on mäekõrguselt olnud läbi kõikide aastate naiste rannavolle, otsustasin nimme, vaadata kogu ses puuderdatud juubelitulvas just naiste jäähoki medalimänge," selgitab Võrno oma blogis, miks ta just naiste hokit olümpiamängudel vaadata otsustas.

"Jääle kallistama ei minda ja midagi väga naiselikku seal vaadata pole. Küll aga viis naiste hokimängu vaatamine mu mõtte, õnneks juba hüübivale teemale – ahistamisest. Mõtlesin, et mis ajal me küll elame? Naised omavahel sõidavad jääl üksteisele halastamatult uiskudega jalgadesse. Õla, küünarnuki või põlvega elu eest rüselemine ning teise naise armutu hokikaikaga tõukamine on õilis ja sportlik? Oleks alatu öelda, et nad mängivad nagu mehed. Nad mängivad isegi paremini," leiab Võrno.

Sellest lähtuvalt usub Võrno, et naised üldse, mitte ainult jäähokimängijad, on suutelised ennast väga tõhusalt ahistaja vastu kaitsma ning ka piisavalt tõhusalt ründama.

"Arvan seepärast, et igasugusele ahistamisele vastu seismiseks ja selle ellimineerimiseks, peab naine julgema olla Naine. Oskama 24/7 kanda välja kõik mis seljas, pitspesust puuladumise tunkedeni. Õppima kontsadel seisma ja liikuma. Oskama olla veenev, mitte lihtsalt veetlev. Õhkuma ja sillerdama emana, abikaasana, naisena ning isiksusena mitte ülelõhnastatud riidepuuna, suhuvõtmise eest preemiaks laenatud sportkupees. Iseseisvana ja enda eest väljas nagu hokinaised külmal jääl kuumavereliselt võideldes või külmavereliselt kuumal liival vollet tagudes. Nii nagu kes iganes ei saa ega taha keegi ahistada tõelist ja hindamatut Naist," leiab Võrno.