Kui asi puudutab šokolaadi, kipuvad eelistused olema väga personaalsed - kui näiteks ühe lemmikuks on Kinder Bueno, meeldib teisele hoopis Milky Way. Siiski on maailmas üks šokolaad, mis meeldib pea kõigile, selgus värskest uuringust.

Ranker. com poolt korraldatud küsitlusest ilmnes, et rahva suur lemmik on KitKat.

Sellele järgnesid Twix ja Snickers. Neljanda koha hõivas Milky Way ning viienda Hershey Bar. Hääletusest võttis osa üle 100 000 inimese.

Kas oled tulemusega rahul ehk mis on sinu lemmikšokolaad?