Kestev lumesadu ja tuisk on muutnud teed libedaks, keeruline on olukord Lääne-Eestis. Ilm läheb kõbedaks ja külma on kuni 15-20, sisemaal kohati 25 kraadi.

Teehooldajad on väljas ning tegelevad hooldetöödega, ent teeolud võivad siiski kohati olla talviselt keerulised ja libedad.

Maanteeamet palub liiklejatelt kannatlikkust ning kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil praegustes ilma- ja teeoludes arvestada pidurdusteekonna kolm-neljakordistumisega võrreldes suviste tingimustega. Palume juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.