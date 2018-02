Soomlastega lepiti kokku, et Saar on eetris viiel korral.

Saar loodab, et nii eestlastele kui soomlastele meeldib tema etteaste.

"Soomlased on väga palju mõelnud meie peale, meie "Tuulepealne maa" on täna eetris, on palju dokumentaalfilme, kontserte kantakse üle. Et soomlased tähistavad seda Eesti 100. sünnipäeva väga võimsalt," sõnas ta.

