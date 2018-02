Printsess Estelle on Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia esimene lapselaps ning ühtlasi tulevane troonipärija, kui tema ema Victoria kunagi kuningannaks saab. Printsessi hällipäeva puhul avaldas Rootsi kuningakoda armsa foto, kus Estelle on koos oma noorema venna prints Oscariga.

Särasilmne Estelle on rootslaste suur lemmik, kuid algul tekitas tema nimi paljudes võõristust. Kritiseerijate seas oli koguni kroonprintsess Victoria mentorina tuntud Herman Lindqvist, kes on era-ajalooõpetaja ning kuningliku pere ammune sõber.

"Mõelge vaid, et Rootsi tulevase kuninganna nimi on Estelle. See ei jäta tarka muljet, vaid kõlab pigem ööklubikuninganna nimena."