Vabariigi aastapäeval on oodatud televiisorite ette kõik fännid, sest just siis on TV3 ekraanil parimad Eesti filmid!

Mart Kivastiku filmi ”Õnn tuleb magades” peategelaseks on keskealine üksik naine Viivi (Katariina Unt), kes leiab ennast ootamatult olukorras, kus ta pole enam millegagi rahul: eraelu on täielik ebaõnnestumine, lootus armastust leida kustumas, igapäevane töö näib mõttetu, vanust juba kah omajagu. Ühel hommikul ärkab Viivi aga üles ning leiab enda kõrvalt voodist ühe mehe... Kes see mees on või kus ta sinna sai, see kõik vajab lähemalt uurimist.

„Õnn tuleb magades“ on kurbade kohtadega naljakas film või siis naljakate kohtadega kurb film, kuidas kellelegi. Lugu, kus jumalik täringumäng pakub lootust ka neile inimestele meie ümber, kelle peale keegi esmapilgul panuseid teha ei julge. Liiga kõrgete ootuste puhul näitab elu sulle tihti rusikat, aga kui ootuste horisont on päriselt längu vajunud, võib ootamatult avaneda uus uks.



Peaosi mängivad Katariina Unt ja Ivo Uukkivi. Teistes osades Tiit Sukk, Ita Ever, Katrin Pärn, Mari-Liis Lill, Veikko Täär, Hannes Kaljujärv, Tiit Palu, Tõnu Oja jt.

„Vabad mehed“ TV3 eetris kell 21.30

Telesarja ”Vabad mehed” teisest hooajast väljakasvanud film räägib kapten Kullist (Ain Mäeots), kes saadetakse talle endale vastumeelselt kaitseväe kordusõppustele. Seal saab ta endale rühma, kellega püüab iga hinnaga saavutada võitu, mis tuleb sõna otseses mõttes läbi vere ja pisarate. Tal on kaaslaseks veebel Sander Torm Anti Reinthal), kellega on neil Afganistani päevilt vana kana kitkuda. Sarjast tuttavad noored on sedapuhku jäätud kahe suure sõjaväelase egode vahele ja tänu sellele tuleb neil rinda pista reaalsete ohtudega, mis päädib pagulaste smugeldajate tagaajamisega.