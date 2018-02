24. veebruari õhtul linastub TV3s film "Vabad mehed". Jah, lugesite õigesti - film! Kaitseväkke sattunud elumeeste seiklused, mis kahte hooaega telesarja talletati, on nüüd muundatud filmivariandiks.

Linateos kasvas välja telesarja teisest hooajast. Film räägib kapten Kullist (Ain Mäeots), kes saadetakse talle endale vastumeelselt Kaitseväe kordusõppustele. Seal saab ta endale rühma, kellega püüab iga hinnaga saavutada võitu, mis tuleb sõna otseses mõttes läbi vere ja pisarate.

Tal on kaaslaseks veebel Sander Torm (Anti Reinthal), kellega on neil Afganistani päevilt vanad kanad kitkuda. Sarjast tuttavad noored on sedapuhku jäätud kahe suure sõjaväelase egode vahele ja tänu sellele tuleb neil rinda pista reaalsete ohtudega, mis päädib pagulaste smuugeldajate tagaajamisega.

Neile, kellele "Vabade meeste" seriaal meeldis, soovitame pilgu peale visata ka filmile, 24. veebruaril kell 21.30 TV3s!