„Sa ikka tead, et sa võid mu tisse katsuda, kui tahad?“ küsib noor neiu oma värskelt poisssõbralt. Poiss ei taha. Pärast saame teada, miks!

„Lady Bird“ on üks neist paljudest linateostest, mis räägib loo üles kasvamisest ja täiskasvanuks saamisest. Lugu ise on lihtsas „maalaps tahab linna, vaeslaps igatseb rikkust“ võtmes üles ehitatud. Filmi peategelane, 17-aastane Christine eelistab, et teda kõnetataks hoopiski nimega, noh, Lady Bird. Koheselt on aru saada, et tegemist on ekstsentrilise noorega, kes ei ole veel päris hästi aru saanud, kes ta on ning milline on tema roll ümbritsevas maailmas.