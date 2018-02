President Kersti Kaljulaid on oma stiilse minimalistlikkusega hiilanud terve oma presidendiks olemise aja. Ükskõik, mida presidendiproua ka ei kannaks või oma välimusega üldisemalt ei teeks, näeb ta alati lihtne, kena ja maitsekas välja. Üpris hiljuti on Kaljulaid teinud oma välimusse julge muutuse ning lasknud teha endale kõrvarõngaaugud. Ka tema kõrvarõngastevalik on jäänud minimalistlikuks, ent siiski väga kenaks.

Kaljulaid on jäänud Õhtulehe piltnike kaamerasilma ette mitmete erinevate kõrvarõngastega. Kõik need sobivad valatult tema seljas olevate riietega. Ootame põnevusega, millist ehtevalikut näeme juba homme õhtul presidendi vastuvõtul!

Riiklike teenetemärkide üleandmisel ehtisid presidendiproua kõrvu kaunid sinised kõrvaehted, mis sobisid kokku tema sinise-valge pükskostüümiga.

(Stanislav Moshkov)

(Stanislav Moshkov)

Mart Laari ja Toomas Hiio raamatuesitlusel kandis Kersti Kaljulaid imepisikesi täpikesi. Neid samu ehteid on presidendiproua kõrvas nähtud veel mitmelgi teisel üritusel.

(Alar Truu)

Möödunud aasta lõpul presiden Kaljulaidi kõrvades auke veel polnud. Seega on ta lasknud need endale teha kõigest mõned kuud tagasi.