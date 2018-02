Turule lisandub üha vähem uusi korteriarendusprojekte, kuna tiheda konkurentsi ja kõrgete ehitushindade tõttu läbivad finantseerimise kadalipu üha vähem arendajaid.

Ainuüksi kuuga langes pakutavate korterite arv seeläbi 5% võrra.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et nõudlus Tallinna ja Harjumaa uute korterite järgi pole kuskile kadunud ning ka jaanuaris broneeriti kokku ca 220 elamispinda. „Samas tuleb uusi projekte juurde väga vähe, sest konkurents on tihe, ehitushinnad kontrollimatult kasvanud ja äriplaanid on muutunud seeläbi märksa riskantsemateks,“ selgitas Sooman.

Detsembri lõpus oli Harjumaal müügis kokku ligi 2600 korterit, praeguseks on pakkumiste jääk langenud 2450 peale. Samas 2017. aasta alguses oli turul pakkumises vaid 1900 uut korterit. Kokku on Tallinnas ja Harjumaal turul 121 aktiivselt müügis olevat kortermajaprojekti.

Loe lisaks: Uute korterite jääk hakkas langema