Õhtuleht avaldab Eesti 100 sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Luuletaja ja kultuuritegelane Kauksi Ülle soovib, et Eesti vabariik kestaks veel kaua-kaua. "Et kõik minu kuus last saaks siin rõõmsalt elada! Et nad saaks siin pered luua ja siin saaks minu lapselapsed elada! Et ikka jätkuks inimesi, kes Eestit südamest hoiavad. Seda ka rasketel aegadel."

Vaata Kauksi Ülle täispikka mõtisklust videost!