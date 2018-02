Õhtuleht avaldab Eesti 100 sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Kihnu Virve suurim soov on see, et Eesti riik jääks alatiseks püsima. "Sinna juurde kuuluvad veel sinimustvalge, suitsupääsuke ja rukkilill. Need sümbolid peavad jääma Eestile alatiseks alles."

Kihnu Virve sõnab pisarsilmil, et talle valmistab suurt rõõmu see, kui väikese Eestimaa sportlastel läheb suurvõistlustel hästi. "See on väga suur au meie riigile!"

Vaata proua Virve täispikka mõtisklust videost!